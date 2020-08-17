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Galatasaray'dan 18 milyonluk yeni sponsorluk anlaşması

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Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile sarı-kırmızılı futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2 yıllık anlaşmadan 18 milyon liralık gelir elde edecek

Galatasaray'dan 18 milyonluk yeni sponsorluk anlaşması
Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkanAbdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar ile Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin katıldı.
Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Cengiz, "Magdeburger Sigorta geçen yıl bizim kol sponsorumuzdu. Bu sene sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yıl için bize 18 milyon liralık destekte bulunuyor. Bunun 5 milyonunu hemen ödediler. Geri kalanını çek olarak takdim edecekler." diye konuştu.
 Cengiz: "Sanırım değerli rakiplerimizin bazılarını şaşırtmış olabilir ama biz şaşırmadık"
Zor şartlara rağmen iyi bir sponsorluk aldıklarını aktaran Mustafa Cengiz, "Böyle köklü bir kuruluşun, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi, ekonomik ve pandemik sıkıntılar içinde bize ciddi bir katkıda bulunması, sanırım değerli rakiplerimizin bazılarını şaşırtmış olabilir ama biz şaşırmadık. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu ve bu büyüklüğü değerlendirecek Magdeburger gibi değerli firmalar olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Zafer Uçar ise Galatasaray Kulübüne sponsor oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, "175 yıllık geçmişiyle sigorta dünyasının köklü kuruluşlarından olan Magdeburger Sigorta, Türk futbolunun öncü kulüplerinden Galatasaray'ın sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Her alanda işimizin en iyisini yapmak, bizim Galatasaray ile en önemli ortak noktamızdır. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray'ın yeni sezonda yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmak bizim için en büyük ödül olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
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