Galatasaray Adası'na silahla ateş açıldı

Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekip, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gece, Galatasaray Adası'nın hizmete kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Bu sabah Galatasaray Adası'na gelen personelin hasarı fark ettiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ivedilikle konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz."