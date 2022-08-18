Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti

1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin gösterimi yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile yapılan ve 1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan ile diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tanıtım etkinliğinde ilk konuşmayı Belgeselin Yönetmeni Erdal Hoş yaptı.

HOŞ

Erdal Hoş, tüm dünyadaki futbol hikâyelerini araştıran birisi olarak önceleri “Kıbrıs’tan futbolla ilgili ne hikâye çıkabilir ki?” diyerek konuya yaklaştığını ancak bugün tüm Kıbrıslılara bir özür borcu olduğunu belirtti. Hoş, “Esasında biz hiçbir şey yapmadık, sadece sizin hikâyenizi ekrana taşıdık” dedi.

Belgesel çekilirken Türkiye’de Kıbrıs meselesinin bilinmediğini gördüğünü söyleyen Hoş, yeni neslin bugünlere gelinmesi öncesi neler yaşandığını anlaması açısından bu tür çalışmalara hem KKTC’de, hem de Türkiye’de ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu aktardı.

ERSOY

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Gol Atan Cepheye” belgeselinin Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin yeni kuşaklara anlatılmasında önemli olduğundan belirterek, “Dün yaşananları unutmamamız ve Kıbrıs davasında güçlü bir hafızaya sahip olmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Ersoy, Kıbrıs Türkünün çok zorluklar çektiğini, zorlu mücadelelerden geçtiğini ama özgürlük ve bağımsızlığından taviz vermediğini vurgulayarak, bu mücadelede ve davada yeri olan isimleri unutmayıp, unutturmayarak anlatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Belgeselin, futbolun o zamanlarda nasıl bir birliktelik ve örgütlenme aracı olarak kullanıldığını da gözler önüne serdiğini kaydeden Ersoy, 1950-74 arası mücadelede aktif rol almış futbol efsaneleriyle konuşulduğunu ve bunun çok değerli olduğunu aktardı.

Sanatın barışa ve daha güzel bir dünyaya ulaşılmasındaki rolüne de değinen Ersoy “Çünkü sanat öldürmez yaşatır. Sanat zaten yaşamın ta kendisidir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı ve belgeselin Kıbrıs davasının dünyada daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin tatar da 30 yıl önce Türkiye’deki özel bir kanalda görev yaptığı günlerde “Geçmişin İzleri” adında benzer bir film yaptığına işaret ederek, “Gol Atan Cepheye” belgeselinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hüseyin Mevlüt (Hoca), Erol Kâzım (Andaç), (Mustafa) Defteralı, Mete Adanır ve diğer nice efsanelerin unutulmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, dün futbola ömürlerini veren bu kişilerin bugün gençliğin ileriye güvenle bakmasını sağladıklarını kaydetti ve hayatta olan futbolculara sağlık, vefat edenlere de rahmet diledi.

Tatar, isimlerinin içinde “Türk” kelimesi geçtiği için Kıbrıs Türk kulüplerinin futboldan dışlandığını ve ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurulduğunu belirtti. Ersin Tatar, futbolda da ayrı bir mücadele sürdürüldüğünü, bugün daha farklı bir mücadelenin yine yurtdışındaki turnuva ve oyunlara katılımda yürütüldüğünü aktardı.

Kıbrıs Türkünün tüm bu olumsuzluklara ve haksız engellemelere rağmen yılmayacağını, birlik olacağını ve en nihayetinde bazı açılımlarla birlikte Kıbrıs Türk gençlerinin dünyaya açılacağını söyleyen Tatar, yok olmanın eşiğinden dönen Kıbrıs Türk halkının bugün bir devlete cumhuriyete sahip olduğunu hatırlattı.

Tatar, belgeselin yönetmeni Erdal Hoş’a da teşekkür ederek, belgeselde futbol özelinde bir mücadelenin nasıl sürdürüldüğünün anlatıldığını ifade etti ve hayırlara vesile olmasını diledi.

