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Futbolcular,Tek’ten destek aldı

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Futbolcular Derneği heyeti Fuat Tek’i ziyaret ederken, BerkemKorbay, Futbolcular Derneği ile Fuat Tek’in görüşlerinin örtüştüğünü açıkladı

Futbolcular,Tek’ten destek aldı
Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay ve yönetim kurulu üyesi Esin Sonay, Spor Dairesi müdürü Fuat Tek’i ziyaret etti.
BerkemKorbay, ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Futbolcular Derneği olarak Cuma günü, Spor Dairesi müdürü Fuat Tek’e nezaket ziyaretinde bulanarak, gündemi, taleplerimizi ve programlarımızı anlattık.
Özellikle “Futbolcular Derneği lokali” konusu için Atatürk Stadı altında bulanan odalardan biri için çözüme çok yaklaştık. Kısa süre içerisinde, oradan bir odanın “gerçekten” sporcu kitlesine hizmet eden dernek olan Futbolcular Derneği’ne verilmesi için ne gerekirse yapılabileceğini müdürümüz tarafımıza iletmiştir.
Fuat Tek, futbolcu sözleşmelerinin tasarladığımız formülüne destek verdiğini, muhakkak geçmesinden taraf olduğunu belirtirken, sadece futbolcu değil, tüm işsiz sporcu arkadaşların uygun şekilde sigortalanması gerektiğini özellikle vurgularken, bu konularda da tarafımızla aynı fikirde olup destek olması bizleri çok memnun etmiştir.”
 
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