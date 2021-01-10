Futbol sahalarından doğan aşk

Futbol sahalarımızın 2 önemli ismi Halil Uçar ile Rüya Sakallı, Halil Uçar’ın doğum gününü birlikte kutladılar.

Mağusa Türk Gücü’nün yıldız futbolcusu Halil Uçar, başarılı hakemlerinden sözlüsü Rüya Sakallı ile birlikte 28. doğum gününü kutladı. Rüya Sakallı’nın hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması ile yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Halil Uçar, futbollu günlerin geri gelmesini diledi.



