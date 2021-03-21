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Futbol kulüplerinin Down Sendromu duyarlılığı

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Futbol kulüplerinin Down Sendromu duyarlılığı
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Futbol kulüplerimiz 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe duyarlılıklarını gösterdiler.
Birçok futbol kulübü, kulüp sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe dikkat çektiler. K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ile Göçmenköy ise takımları ile özdeşleşen Down Sendromlu taraftarları Mehmet Bostancı ve Ömer Elmasoğulları ile ilgili paylaşımlar yaparak, onlara verdikleri önemi gösterdiler.
 
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