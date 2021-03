Futbol kulüplerinin Down Sendromu duyarlılığı

Futbol kulüplerimiz 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe duyarlılıklarını gösterdiler.

Birçok futbol kulübü, kulüp sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününe dikkat çektiler. K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ile Göçmenköy ise takımları ile özdeşleşen Down Sendromlu taraftarları Mehmet Bostancı ve Ömer Elmasoğulları ile ilgili paylaşımlar yaparak, onlara verdikleri önemi gösterdiler.