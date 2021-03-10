Fundo’nun sağlığı kötü

Niyazi ERGÜLEN

Uzun yıllar özelde Güzelyurt bölgesinde genelde ise Kıbrıs’ta birçok başarılı sporcu yetiştiren Orhan Demircan (Fundo) sağlık açısından kötü günler geçiriyor.

Orhan Demircan sol ayağı diz altından kesildi. Orhan Demircan bugün ise ambulans uçakla İstanbul’a tedaviye gidecek.

Boynundaki bir damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyata olması gereken Orhan Demircan, sağlığına kavuşmak için İstanbul’da kritik bir operasyon geçirecek.

Bizler de Halkın Sesi olarak Orhan Demircan’a (Fundo) geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz.



