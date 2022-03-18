Fuat Tek’ten veda mesajı

Spor Dairesi eski Müdürü Fuat Tek, görevinden ayrılmasının ardından bir veda mesajı yayınladı. Fuat Tek’in veda mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. hükümeti tarafından 27 Ocak 2021’de müdürlük görevine atandığım Spor Dairesi’nde, görevimi bugün itibariyle sayın Mustafa Sütcü’ye devretmiş bulunuyorum.

Görevde bulunduğum süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ve buna bağlı ekonomik imkansızlıklara rağmen, öncelikle spor tesislerinin güvenli bir şekilde aktif hale geçirilebilmesi için çalışma başlattık. Özellikle ekonomik alandaki bu zor süreçte, pandemi sürecinde birikmiş sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yürüttük. Yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı yapılması gereken ve yapmak istediklerimizi maalesef tam olarak gerçekleştiremedik. Tüm olumsuzluklara rağmen mevcut tesislerde biriken sorunları gidererek spor aktivitelerinin yapılmasını sağlayacak çalışmalara öncelik verdik. Yaptığımız çalışmalarda hem mevcut tesislerde daha sağlıklı ortamlar oluşturmak, hem de yeni tesis çalışmaları ve dairemize ekonomik anlamda tasarruf sağlayacak projeler hazırladık.

Özellikle tasarruf sağlayacak projelerimiz son aşamada farklı nedenlerden dolayı uygulamaya geçememiştir. Görevde bulunduğum süre içerisinde çalışma fırsatı bulduğum, özveri ile hareket eden çalışma arkadaşlarıma, federasyon başkanı, yönetici ve sporcularına, sporcularımızı teşvik eden, destekleyen ailelerine, sorumluluk bilinci ile çalışan Spor Dairesi Müdürlüğü personeline ve tüm spor camiasına teşekkür eder göreve yeni atanan sayın Mustafa Sütcü’ye başarılar dilerim.”



