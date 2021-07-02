Fitnessçilerimiz, İspanya’da podyuma çıkıyor

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu IFBB'nin ilk kez organize ettiği Fitness Games And Challenge Şampiyonasında ülkemiz Vücut Geliştirme ve Fitness sporcuları podyuma çıkıyor.
K.K.T.C Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı, IFBB başkanı Dr. RafaelSantonja'nin daveti üzerine İspanya’da yarışacak.Dünyanın birçok ülkesinden şampiyonaya katılacak olan sporcularla mücadele edecek olan ve ülkemizde pandemi sürecinde hiç durmadan gerek online gerekse de birebir antrenmanlarına devam eden federasyon milli takım sporcuları, hiçbir destek almadan tüm zorluklara rağmen imkânları zorlayarak bu şampiyonaya katılıyorlar.
Milli takımımızda şu sporcular ülkemizi temsil edecek:
Vücut Geliştirme kategorisinde: Emre Özkaram
Gençler Fitness kategorisinde: Arif Tuğcan Kondoz
Fitness Challenge Kategorisinde: Neval Çelebioğlu Akgürgen, Ayşe Yönlüer, Hasan Aktuğralı
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