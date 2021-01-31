Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi

Ülkemizi geçtiğimiz akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yeri olduğu gibi Şehit Hüseyin Ruso Stadını da olumsuz etkiledi.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oluşan zararla ilgili olarak Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz akşamki fırtınadan sonra Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadındaki lojmanlarımızın son hali maalesef budur. Yedek kulübelerinde de ve reklam tabelalarında da büyük sorunlar vardır."



