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Filenin yeni takımı Cihangir

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Cihangir ile Merve Çelebi Voleybol Akademi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Cihangir Kadın Voleybol Takımı U12, U14, U16, U18 ve Büyükler Ligi olmak üzere beş ligde mücadele edecek

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Filenin yeni takımı Cihangir
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Cihangir Gençlik Spor Kulübü, voleybolda 2024-25 sezonunda beş ligde yer alarak mücadele edecek.
Cihangir ile Merve Çelebi Voleybol Akademi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Cihangir Kadın Voleybol Takımı U12, U14, U16, U18 ve Büyükler Ligi olmak üzere beş lige katılım gösterilecek.
Konuyla ilgili Cihangir Spor Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
Kamuoyuna duyuru;
Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile Merve Çelebi Voleybol Akademi arasında işbirliği yapıldığını ve 2024-2025 sezonunda Cihangir Kadın Voleybol Takımı olarak U12, U14, U16, U18 ve Büyükler Ligi olmak üzere toplam 5 lige katılacağımızı bildirir, başta ülke sporuna ardından da Cihangir Gençlik Spor Kulübü ve Merve Çelebi Voleybol Akademisine hayırlı olmasını dileriz.
 
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