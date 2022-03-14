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Ferdi kırışlar yapıldı

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Ferdi kırışlar yapıldı
Taekwondo judo Karate Aikido KKTC Ferdi Kırış Müsabakaları önceki akşam (Cuma) Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Aşırı soğuk bir ortamda gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular başarılı kırışlar gerçekleştirdiler.
Avrasya Taekwondo Merkezi’nin aşırı soğuk olması, yarışmaya katılım sayısını düşürürken müsabakada dereceye girinlere  ödüllerini  federasyon başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verirken, Müsabakaları  Masterler Öykü Ergin , Ali Uslu ve Pınar Akarpınar yönetti.
 
BAYANLAR KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Karmen Küçük           2.Stefaniya Gukovskaya
2.Kategori: 1.Berinay Bayraktar               2.Defne Okçu
3.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit          2.Defne Karam
4.Kategori: 1.Almira Keşkek           2.Aysel Ertepınar
5.Kategori: 1.Ana Tüysüz                         2.Rabia Tarım
ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Ali Liman                            2.Esat Büyüksarı
2.Kategori: 1.Sam Norozi                         2.Emre Acar
3.Kategori: 1.İzzet Tok                    2.Muhammed Sefa Kılıç
4.Kategori: 1.Ege Salih Bayraktar            2.Çetin Çiftsüren
5.Kategori: 1.Kerim Karpuz            2.Halil Bildik
6.Kategori: 1.Alex Tüysüz
 
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