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Fenerliler avantajlı

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Fenerliler avantajlı
KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu başarılı icraatlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Küçük Kaymaklı bölgesindeki KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalini hizmete koyan yönetim kurulu, dernek üyeleri için çıkarılan üyelik kartını da oldukça avantajlı bir hale getirdi. Onlatrca mağaza ile indirim anlaşması yapan Fenerbahçeliler Derneği yönetini kartın sağladığı avanatajlarla ilgili “Kıbrıs’ın en avantajlı ve ayrıcalıklı üyelik kartı olan Fenerbahçeliler Derneği üyelik kartını sunmaktan gurur duyarız.” ifadelerini kullandı.
 
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