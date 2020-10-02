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Fenerbahçeliler’in engelsiz lokali

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Fenerbahçeliler’in engelsiz lokali
KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin Küçük Kaymaklı’daki yeni lokalinin tadilatında sona doğru gelinirken, tadilat yapılırken engelli taraftarlar da düşünüldü.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar, engelli taraftarlar için hazırlanan sistemin kurulumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Fenerbahçe sevgisi engel tanımaz. An itibariyle engellemeyen bir lokalimiz var. Bu sosyal anlamda büyük bir mesaj bana bu güzel sürprizi hazırlayan haylimin gerçek olmasını sağlayan yönetim kurulu üyesi tüm arkadaşlarıma ve bu projeye katkı koyan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”
 
 
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