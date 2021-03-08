Fenerbahçeliler’den, Pandemi Hastanesi kadın çalışanlarına çiçek

Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebi ile Pandemi Hastanesi’ndeki kadın çalışanları ziyaret edip, çiçek taktim etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebi ile pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak; Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ndeki kadın çalışanları ziyaret edip, çiçek taktim etti.

Ziyaret ile ilgili olarak “FENERBAHÇE.ORG” sitesinde yer alan haber şöyle:

“KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar, ziyarette yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın bir süredir ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde insanüstü bir performans gösteren ve özverili çalışmalarında bulunan tüm sağlık çalışanlarına cinsiyet ayrımı yapılmaksızın teşekkür etti.

Özdamar, sağlık çalışanı kadınlarımızın mesai saatleri dışında evlerinde çocuk ve eşlerine karşı sorumluluklarının ve mesailerinin devam ettiğini, toplum olarak hepimizin bunun farkında olup kadınlarımızın yükünü hafifletmek adına onlara yardımcı olmamız gerektiğini söyledi.

Özdamar, “Bunu başarabildiğimiz gün kadınların yalnızca 8 Mart gibi sembolik bir günde değil her gün hatırlandığı bir toplum yaratmış olacağız” dedi. Özdamar ayrıca içinde bulunduğumuz durum nedeni ile temsili olarak bir noktaya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek tüm emekçi kadınların, kadınlar gününü kutladıklarını söyledi.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner de, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ettiklerini, bu süreci birlikte farkındalık gösterilmesi durumunda atlatabileceklerini belirtti. Uçaner konuşmasında son olarak zorunlu olmadıktan sonra dışarıya çıkılmaması gerektiğini ve maske kullanılmasına özen gösterilmesini tavsiye etti.



