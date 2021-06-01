Fenerbahçeliler’den çocuklara top hediyesi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret etti.
Ziyâret ile ilgili olarak KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden şu açıklama yapıldı:
"1 Haziran Dünya Çocuk Günü sebebi ile ÖZEV'i ziyaret edip özel gereksinimli çocuklarımıza futbol topu ve basketbol topu hediye ettik. Çocuklarımız ile birlikte yaptığımız futbol müsabakasında ise kazanan 1-1'lik sonuç ile dostluk oldu.
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