banner583
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
5 0
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
6 0
 
Kickboksta coşkulu yarışmalar
Kickboksta coşkulu yarışmalar
12 0
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
15 0
93 0
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
23 0
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
41 0
banner661
banner570

Fenerbahçeliler’den çocuklara top hediyesi

banner476

banner666
Fenerbahçeliler’den çocuklara top hediyesi
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret etti.
Ziyâret ile ilgili olarak KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden şu açıklama yapıldı:
"1 Haziran Dünya Çocuk Günü sebebi ile ÖZEV'i ziyaret edip özel gereksinimli çocuklarımıza futbol topu ve basketbol topu hediye ettik. Çocuklarımız ile birlikte yaptığımız futbol müsabakasında ise kazanan 1-1'lik sonuç ile dostluk oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.