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Fenerbahçeliler’den anlamlı kampanya

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Fenerbahçeliler’den anlamlı kampanya
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KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu, sosyal faaliyetlerine bir yenisini daha eklerken, pandemi sebebi ile azalan kan stoklarına katkı için kan bağışı kampanyası düzenledi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği binasında yapılan kan bağışı kampanyası ile ilgili olarak Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamada “Pandemi sebebi ile azalan kan stoklarının farkında ve sorumluğuyla kan bağışı yapıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Bu arada Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli, toplu olarak kan vermeye gelirken, dernek yönetimi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeline teşekkür etti.
 
 
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