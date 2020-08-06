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Fenerbahçeliler, Harmancı’nın konuğu oldular

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulunu kabul etti

Fenerbahçeliler, Harmancı’nın konuğu oldular
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilen KKTC Fenerbahçeliler Derneği genel kurulunda başkanlık görevine getirilen Toykan Özdamar ve yönetim kurulunu kabul etti.
LTB Binası’nda yapılan görüşmede yeni başkan ve yönetime başarılar dileyen Başkan Mehmet Harmancı, yapılabilecek işbirliklerine açık olduklarını vurgularken, derneklerin sosyal yaşamdaki öneminin farkında olduklarını belirtti.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ise kendilerini kabulü dolayısı ile Başkan Harmancı’ya teşekkür ederken, dernek olarak bir takım projelerde LTB ile birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını aktardı.
 
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