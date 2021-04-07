Fenerbahçeliler Derneği,Atatürk büstünü restore etti

Fenerbahçeliler Derneğinin restorasyon çalışmalarını üstlendiği Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde bulunan Atatürk büstünün açılışı yapıldı

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin restorasyon çalışmalarını üstlendiği Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde bulunan Atatürk büstünün açılışı yapıldı.

Açılış törenine KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Müdürü Tevfik Direnç, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri ile okul idaresi katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne teşekkür ederken; KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ise “Fenerbahçe Spor Kulübü, Atatürk İlke ve İnkılaplarını kendine misyon edinmiş, Cumhuriyet değerlerine koşulsuz ve çıkarsız destek veren bir camiadır.

Bizler de bu kültürde yetişmiş insanlar olarak Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim gören çocuklarımıza da bu mesajı verebilmek adına böyle bir projenin içerisinde yer almaktan ötürü onur duyuyoruz.” dedi.



