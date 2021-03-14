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Fenerbahçeliler Derneği, Emine için acil kampanya başlattı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 4 yaşındaki Emine Benli’nin acilen ameliyat olması acil yardım çağrısı yaparken, yardım kampanyası başlattı

Fenerbahçeliler Derneği, Emine için acil kampanya başlattı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, İnönü köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Emine Benli isimli çocuğun acilen ameliyat olması acil yardım çağrısı yaparken, yardım kampanyası başlattı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan acil yardım çağrısında şu ifadeler kullanıldı:
“KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak yardım kampanyası başlatıyoruz.Fenerbahçeliler bir hayat kurtarıyor; İnönü köyünde ikamet eden henüz 4 yaşında Emine Benli isimli çocuğumuzun acilen ameliyat olması gerekmektedir.
Tüm üyelerimizden ve Fenerbahçeli arkadaşlarımızdan ricamız başlattığımız yardım kampanyasına destek olmanızdır. Yapacağınız en küçük bir katkının bile bir çocuğu hayata bağlayacağını lütfen unutmayın. Duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkürler.”
AÇIKLAMA:KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ ADINA
İBAN:TR330003200000000068449899
HESAP İSMİ:NEVAL BENLİ
BANKA: TEB BANK
 
 
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