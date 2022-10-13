Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaştı.Fenerbahçe 16. dakikada Pedro ve 80. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. AEK Larnaca'nın tek golünü 52. dakikada Trichkovsk penaltıdan kaydetti.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.48. dakikada Altman ceza sahası içinde Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52. dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-178. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-284. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.TRİBÜNLERDE BARIŞ MESAJLARIFenerbahçe taraftarları, 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazılı büyük bir pankart astı. Kıbrıslı Türk yaklaşık 600 taraftar, Avrupa Ligi gruplarının 4. hafta maçı için "AEK Arena"da ve tribüne girer girmez pankartı açtı.AEK'in organize ettiği taraftarların ağırlandığı tribüne "Dünyada barış: Ne ironi, unutamam" yazılı dev pankart asıldı.