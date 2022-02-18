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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Acapulco’da çalışmalarını sürdürüyor

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Acapulco’da çalışmalarını sürdürüyor
Devre arası kampı için Acapulco Otel’de konaklayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın ülkedeki çalışmaları sürüyor.
Günü çift idmanla geçiren sarı lacivertliler ilk hazırlık maçında 20 Şubat Pazar günü Doğan Türk Birliği U15 erkek takımıyla karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ikinci maçını 23 Şubat Çarşamba KKTC Karması’yla yapacak.
Sarı lacivertlilerin kampı 24 Şubat’ta sona erecek.
 
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