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Fenerbahçe Kadın Futbol takımı Acapulco Otelde kamp yapıyor

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Fenerbahçe Kadın Futbol takımı Acapulco Otelde kamp yapıyor
Türkiye Kadınlar Futbol Liginde başarılı bir performans sergileyerek 2. Sırada bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi.
Ülkemize gelen ve 17 – 24 Şubat tarihleri arasında Acapulco Otelde kamp yapacak olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını, Ercan Devlet Havaalanında KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladılar.
ÜLKEMİZDE 2 MAÇ YAPACAKLAR
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının yapacağı 1 haftalık kamp sürecinde ülkemizde 2 maç oynayacağı da bildirildi.
 
 
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