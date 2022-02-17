Fenerbahçe Kadın Futbol takımı Acapulco Otelde kamp yapıyor

Türkiye Kadınlar Futbol Liginde başarılı bir performans sergileyerek 2. Sırada bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi.
Ülkemize gelen ve 17 – 24 Şubat tarihleri arasında Acapulco Otelde kamp yapacak olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını, Ercan Devlet Havaalanında KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladılar.
ÜLKEMİZDE 2 MAÇ YAPACAKLAR
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının yapacağı 1 haftalık kamp sürecinde ülkemizde 2 maç oynayacağı da bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.