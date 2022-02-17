Fenerbahçe Kadın Futbol takımı Acapulco Otelde kamp yapıyor

Türkiye Kadınlar Futbol Liginde başarılı bir performans sergileyerek 2. Sırada bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KKTC’ye geldi.

Ülkemize gelen ve 17 – 24 Şubat tarihleri arasında Acapulco Otelde kamp yapacak olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını, Ercan Devlet Havaalanında KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladılar.

ÜLKEMİZDE 2 MAÇ YAPACAKLAR

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının yapacağı 1 haftalık kamp sürecinde ülkemizde 2 maç oynayacağı da bildirildi.



