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Fenerbahçe formasındaki yıldızları kaldırdı

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Fenerbahçe formasındaki yıldızları kaldırdı
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.
 
 
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