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Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı

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Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı, öte yandan Sivasporlu Mert Hakan ise 4 yıllık imzayla Fenerbahçeli oldu

Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı
Sarı-lacivertli kulüpten "Yuvana hoş geldin Erol Bulut' başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995-1996 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, futbol A takımımızın teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında forma giyen ve 136 maçta 11 gol attıktan sonra kariyerine başka takımlarda devam eden Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımın başına bu sefer teknik direktör olarak döndüğü belirtilerek, "Fenerbahçe ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam." görüşlerine yer verildi. 
MERT HAKAN YANDAŞ İMZAYI ATTI
Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
 
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