Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un KKTC ziyaret programı belli oldu

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin (KKTCFBİDER) davetlisi olarak ülkemize gelecek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un programı belli oldu

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) 1.kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan baloya katılmak için ülkemize gelecek olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin programı belli oldu.Dernek Genel Sekreteri Burçin Aliusta’nın açıkladığı programa göre 30 Mart Çarşamba günü adamıza gelecek olan heyetin tüm gün sürecek olan nezaket ziyaretleri ve balo organizasyonu belli oldu. Burçin Aliusta, sabah 10:00 da ülkemize gelecek olan Fenerbahçe yönetiminin, ilk önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı ziyaret edeceğini , ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret edecek olan heyetin daha sonra TC. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin heyete vereceği öğle yemeğine katılacağını söyledi.ALİ KOÇ TARAFTARLARLA BULUŞACAKÖğle yemeğinin ardından Yakın Doğu Üniversite kampüsü içerisinde yer alan Atatürk Kültür ve Kongre merkezinde dernek tarafından düzenlenen ‘ Gelecek Fenerbahçe ‘ isimli panele katılacak. Saat 15:30 da başlayacak olan panelde KKTCFBİDER Dernek başkan vekili Ercan İbrahimoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden sorumlu Ruşen Çetin ve Fenerbahçe Spor Kulübünde Kadın Basketbol, Voleybol ve Atletizm branşlarının kurulmasında önemli rolü olan Dr. Ayten Salih Berkalp konuşma yapacak. Ülkemizin dört bir tarafından gelecek olan taraftarlara, yurtdışından da birçok dernek başkanı ve yöneticisi de katılacak. Başkan Ali Koç’un panele katılan taraftarların sorularını cevaplayacağını belirten Aliusta, panelin çok kalabalık geçeceğini ve tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.BAŞKAN KOMSUOĞLU ‘’ BALOYA YOĞUN İLGİ VAR ‘’Birinci kuruluş yaşını kutlayacak olan KKTCFBİDER , gündüz programlarının tamamlanmasının ardından gece Girne Merit Park Hotel balo salonunda yemekli eğlence organize edecek. Dernek başkanı Duygu Komsuoğlu , Derneğin birinci yılı kutlama programı nedeniyle ülkemize gelecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve birçok dernek yetkilisine ev sahipliği yapacak olmalarının heyecanını taşıdıklarını söyledi. Başkan Komsuoğlu, programın ocak ayında belli olmasının ardından, dernek yönetiminin çok ciddi bir çalışma içerisinde 30 Mart programı için hazırlanmaya başladıklarını belirtti. İlk kez bir Fenerbahçe başkanının bu şekildeki bir organizasyonda ülkemize geleceğini söyleyen Komsuoğlu, tüm gün sürecek olan programın hazırlıklarını en ince detayına kadar planlanıp tamamlandığını kaydetti. Komşuoğlu tüm gün sürecek olan programın ardından gece yapılacak olan balonun bilet satışlarının duyurulmasından kısa süre sonra balo için belirlenen sayıya ulaşıldığını ve çok kısıtlı sayıda biletin kaldığını söyledi. Merit Park Hotel balo salonunda saat 19:30 da başlayacak olan geceye 500 kişinin katılacağını ve Türkiye’de son zamanlarda parlayan sanatçı Ece Seçkin’in sahne alacağını belirten Komsuoğlu, gerek panele gerekse baloya katılmayı düşünen Sarı Lacivetli taraftarlara en kısa sürede derneğe kayıtlarını yaptırmalarını rica etti.