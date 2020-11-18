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Federasyonun katkısı bu kez Erbulut Derneği’ne

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Federasyonun katkısı bu kez Erbulut Derneği’ne
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetimn kurulunun, cimnastiğin gelişmesi ve yayılması için kulüplere katkıları devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, bu kez de Erbulut Cimnastik İhtisas Derneğine katkıda bulundu.Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği, KKTC Cimnastik Federasyonunun katkısı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu başkanımız Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kuruluna kulübümüze yapmış oldukları 2 adet rulo cimnastik minderi katkıları için çok teşekkür ederiz.
Federasyonumuzun bize verdiği destekler sayesinde ülke cimnastiğimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.”
 
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