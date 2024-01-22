Federasyonların bütçeleri belirlendi

Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 19 Ocak 2024 Cuma günü yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

Spordan da sorumlu Başabakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Genel Yönetim Kurulu toplantısında üyeler Okan Karademir, Berkiye Kırmızıgil, İlhan Terzioğlu, Murat Uzun ve Hüseyin Turaç hazır bulunurken Tayfun Kurtarıcıoğluları mazaretli olarak toplantıda yer almadı.

Dört önemli gündem maddesi ile toplanan Genel Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu'na 2023-2024 sezonu için Katkı Yapılması, Spor Federasyonlarının 2024 Yılı Bütçelerinin Belirlenmesi, Spor Eğitim Birimi’nin Kurulması ve 7-9 Kasım 2023 Tarihleri Arasında Gerçekleşen XIII. Spor Şurasında Alınan Kararların Bakanlar Kurulundan Geçip Onaylanmasını hakkında görüştü. Toplantı sonunda kararlar oy birliği ile onaylandı.



Futbola 40 Milyon TL katkı

2023-2024 Futbol Sezonu için daha önce imzalanan protokol gereği Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na 40.000.000,00 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) katkı yapılmasına karar verildi.



Spor Eğitim Birimi oluşturulacak

Spor federasyonlarının, kulüplerin ve derneklerin yapacağı tüm eğitim, kurs, seminer, çalıştay ve benzeri egitim faaliyetleri öncesinde programlarını onaylayacak ve tek bir kanal üzerinden yönetilecek Spor Eğitim Birimini’nin oluşturulmasına karar verildi. Spor Eğitim Birimi, Spor Dairesi Müdürlüğü ve Genel Yönetim Kurulu’na bağlı olarak hizmet verecek.



Şura kararları Bakanlar Kurulu’na gidiyor

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürülüğü himayelerinde 7-9 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 13. Spor Şurası’nda alınan kararların Bakanlar Kurulu’na gönderilmesine karar verildi.



Federasyonların bütçeleri büyük bir artışla belirlendi

Genel Yönetim Kurulu, 2024 Mali yılı bütçesinden yurtiçi/yurtdışı faaliyetlerini ve tahmini giderlerini bildiren federasyonların yıllık bütçelerini belirledi.

Federaysonların 2023 yılına göre 2024 yılı bütçelerinde %75 ile %100 oranlarında artış yapıldı. Buna göre 32 federasyona toplam 28.000.000,00 TL (Yirme Sekiz Milyon Türk Lirası) katkı yapılması kararlaştırıldı.



Performans ve organizasyonlara göre ek bütçe

Genel Yönetim Kurulu, federasyonların belirlenmiş olan yıllık bütçelerine ek olarak içeride ciddi bütçe ayırdı.

Buna göre ayrılan ek bütçe, federasyon, kurum ve derneklerin yıl içerisinde göstereceği performanslarına göre ve yurtiçi/yurtdışı organizasyon talepleri doğrutulsunda Genel Yönetim Kurulu kararıyla kullandırılacak.





FEDERASYONLARA KATKI LİSTESİ 2024

ATICILIK FEDERASYONU 2.200.000,00 TL (1.200.000,00+1.000.000,00 Olimpiyat Hazırlığı Desteği)

ATLETİZM FEDERSAYONU 3.200.000,00 TL (1.500.000, 00+1.700.000,00 Olimpiyat Hazırlığı Desteği)

AVCILIK FEDERASYONU 500.000,00 TL

BADMİNTON FEDERASYONU 600.000,00 TL

BASKETBOL FEDERASYONU 1.800.000,00 TL

BİLLARDO FEDERASYONU 750.000,00 TL

BİNİCİLİK FEDERASYONU 500.000,00 TL

BİSİKLET FEDERASYONU 850.000,00 TL

BOKS FEDERASYONU 200.000,00 TL

CİMNASTİK FEDERASYONU 1.600.000,00 TL

DARTS FEDERASYONU 450.000,00 TL

ENGELLİLER FEDERASYONU 850.000,00 TL

ESKRİM FEDERASYONU 200.000,00 TL

FUTBOL TENİSİ FEDERASYONU 550.000,00 TL

GOLF FEDERASYONU 400.000,00 TL

GÜREŞ FEDERASYONU 700.000,00 TL

HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME F. 900.000,00 TL

HENTBOL FEDERASYONU 1.600.000,00 TL

HAVA SPORLARI FEDERASYONU 400.000,00 TL

HERKES İÇİN SPOR FEDERSYONU 400.000,00 TL

KİCKBOKS FEDERSYONU 600.000,00 TL

MASA TENİSİ FEDERASYONU 800.000,00 TL

OKÇULUK FEDERSAYONU 500.000,00 TL

SATRANÇ FEDERASYONU 450.000,00 TL

SU SPORLARI FEDERASYONU 900.000,00 TL

TAEKWONDO K. A. K. W. F. 900.000,00 TL

TENIS FEDERSYONU 1.400.000,00 TL

TRİATLON FEDERASYONU 500.000,00 TL

ÜNİVERSİTELER FEDERASYONU 1.100.000,00 TL

VOLEYBOL FEDERASYONU 1.400.000,00 TL

YELKEN M. K. FEDERASYONU 500.000,00 TL

KEMPO FEDERASYONU 300.000,00 TL

TOPLAM: 28.000.000,00 TL

