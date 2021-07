Federasyonlardan, Maliye Bakanlığına tepki

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, KKTC Voleybol Federasyonu ve KKTC Hentbol Federasyonu başkanları ortak açıklama yaparak Maliye Bakanlığına tepki gösterdiler. Maliye Bakanlığı'nın federasyonlar arasında ayrımcılık yaptığına vurgu yapan federasyonların ortak açıklaması şöyle: "Spor Federasyonlarının Devlet bütçe katkılarının ödenmesi hususunda son günlerde Maliye Bakanlığı tarafından izlenen ve uygulanan tutum ve davranışlar bardağı taşıran son nokta olmuş ve kabul edilemez bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu bakımdan aşağıda belirttiğimiz soruların cevaplanması ve başta Federasyonların ve toplumun bilgisine sunulması gerekmektedir.

1- Genel Bütçe içerisinde, Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanmış Bakanlık bütçeleri içerisinde yer alan Spor Federasyonları bütçe katkılarının ,harcamalarının Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve çeklerin 17 Haziran tarihinde hazırlanıp düzenlenmesine rağmen 33 Federasyondan bazılarına teslim edilip bazılarına verilmemesinin sebebi nedir.

2- Maliye Bakanlığının , yasal katkılarını Spor ile ilgili Bakanlığa göndermiş olduğu bazı Federasyonların Maliye Bakanlığı için ayrıcalığı nedir?

3- Maliye bakanlığı, federasyonların yapmış olduğu faaliyetleri ve organizasyonları takdir etme yetkisine sahip midir ki, tüm Federasyonlara katkılarını ayni anda yapmayıp, bu hareketi ile keyfi uygulama yapılmasına fırsat tanımış mıdır?

4- Maliye Bakanlığının bu tutum ve davranışı ile Federasyonlar arasında çifte standart, eşitsizlik, adaletsizlik ve haksız rekabet olmasına olanak tanımış mıdır?

5- Maliye Bakanlığının Federasyonlarımızın üst düzeyde yapmış olduğu organizasyon ve faaliyetlerini bu tutum ve davranışları ile Federasyonlar arasında itibarsızlaştırma mekanizmasına yol açıyor mu?

6- Katkısı verilen Federasyonlar faaliyetlerine devam etme imkanına sahip olurken, katkılarını alamayan Federasyonların önümüzdeki süreçte yapacağı gerek yerel gerekse uluslararası organizasyonların sekteye uğrayacak olmasının sorumlusu kim olacak?

7- Maliye Bakanlığı, Spordan sorumlu Bakanlık tarafından kendisine gönderilen harcamaların çeklerinin 17 Haziran tarihinde düzenlemiş olmasına rağmen şu ana kadar ilgili Bakanlığa göndermemesinin sebebi nedir?

8- 2021 yılından şu ana kadar 196 gün geçmesine rağmen yasal katkısını vermediğiniz Federasyonlar için öngörünüz nedir?

9- Gençlerin spor yapma Anayasal hakkıdır ve bu hak Federasyonlar aracılığı ile yapılan organizasyonlar ile düzenlenmektedir. Federasyonlar da bu organizasyonlarını yaparken Devletin her 3 ayda bir yapacağı katkılar güvencesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğal olarak da bu katkıların yerinde ve tarihinde yapılması uygun değil midir?

10- Bu ülkede en son değer görecek kesim sporu kendisine yaşam biçimi seçen sporcu gençlik midir ki bunlar için yapılan harcamaların ödemeleri her zaman en ileriye ötelenebilmektedir? Farkında olarak veya farkında olmadan yapılan bu ayrımcılığın bir an önce ülke gençliğinin istikbali için düzeltilmesi ve bundan sonra ki süreç de daha adaletli bir yapıya kavuşması en büyük temennimizdir. Aksi takdir de önümüzdeki süreç de Sportif organizasyonların sekteye uğramasının sorumlusu biz olmayacağız.