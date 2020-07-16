Federasyonlardan 20 Temmuz’a özel sportif etkinlikler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla federasyon etkinlikleri yapılacak.

Tekvando Federasyonu 20 Temmuz Barış Şenlikleri şampiyonası yarın Girne Avrasya Tekvando merkezinde saat 17.00’de başlayacak.

Cimnastik Federasyonu 2. Özgür Çocuk Cimnastik şöleni de yarın saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadyumunda yapılacak.

Triatlon Federasyonu Zafer Kupası Pazar günü Lefke Belediyesi Plajı’nda saat 07.00’de olacak.

Okçuluk Federasyonu 20 Temmuz Minik ve Süper Minikler Okçuluk Turnuvası 20 Temmuz Pazartesi Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Federasyonu tesisinde saat 16.00’da yapılacak.

Atletizm Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol koşusu da 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Alsancak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayacak, Girne Kordon Atatürk Büstü önünde sona erecek.

AYDINCIK YAT RALLİSİ…

20 Temmuz nedeniyle bu yıl da Aydıncık Yat Rallisi gerçekleştirilecek. Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu'nun düzenlediği ralli çerçevesinde 20 Temmuz Pazartesi 08.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda etkinlik gerçekleştirilecek.

