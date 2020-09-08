Federasyonlarda devam konusunda görüş birliği yok

Bakanlar Kurulunun dün COVİD 19 tedbirlerine yönelik yapılan kritik toplantısında, sporla ilgili önemli kararlar da alındı.

Alınan kararlar şöyle:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak devam edecek. 1 Ekim’e kadar olacak spor müsabakaları seyircisiz yapılabilecek. Topluca bulunan oyun parkları kapatılacak. Bireysel spor yapan bireylerin spor yapmalarını engelleyecek bir karar alınmamıştır."

Bakanlar Kurulukararlarınarağmen, federasyonlar kararsız kaldılar. Cimnastik Federasyonu ve Tenis Federasyonu antrenmanları sürdürme kararı alırken, Basketbol Federasyonu Sağlık Bakanlığı ile görüşme kararı aldı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ise daha önce aldığı 1 Ekim’ kadar maç ve antrenmanları yasaklama kararının değişip değişmediği ile ilgili herhangi bir karar açıklamadı.

