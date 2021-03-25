Federasyonlara para müjdesi

KKTC Başbakan YardımcılığıEkonomi ve Enerji Bakanlığı18 spor federasyonuna ödenmeyen 2020 yılına ait 4. dilim katkı paylarının ödendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın girişimiyle ödeniyor. Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatın verildiği ve Maliye Bakanlığı’ndan federasyonlara ödeme çeklerinin çıktığı öğrenildi. Bakan Erhan Arıklı, spor federasyonlarının halen gerçekleştirilmeyen 2020 yılına ait 4.dilim katkı payı ödenmesi için talimat verildiğini açıklamıştı.

Spor Dairesi eski yönetimi döneminde 14 federasyona 4. dilim ödemelerinin yapıldığı öğrenilirken 18 federasyonun ise halen 4. dilim katkı paylarını alamadıkları ortaya çıkmıştı.



