Federasyonlara 7.7 Milyonluk katkı..!

Toplamda 7 milyon 705 bin liralık katkı öngörülen 2022 yılı için en yüksek katkıyı 540.000 lira ile Atletizm, Basketbol, Hentbol ve Voleybol Federasyonları aldı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Spor Federasyonlarının 2022 yılı katkı payları Cuma günü yapılan Bakanlar Kurulundan onaylanarak resmi gazetede yayınlandı.

Toplamda 7 milyon 705 bin liralık katkı öngörülen 2022 yılı için en yüksek katkıyı 540.000 lira ile Atletizm, Basketbol, Hentbol ve Voleybol Federasyonları aldı.

Bütçede en az katkı ise 40.000 lira ile Eskrim Federasyonu’na yapıldı.

FEDERASYONLARA KATKI LİSTESİ 2022

ATICILIK FEDERASYONU 180 000

ATLETİZM FEDERSAYONU 540,000

AVCILIK FEDERASYONU 160.000

BADMİNTON FEDERASYONU 160.000

BASKETBOL FEDERASYONU 540.000

BİLLARDO FEDERASYONU 160,000

BİNİCİLİK FEDERASYONU 150,000

BİSİKLET FEDERASYONU 250,000

BOKS FEDERASYONU 60.000

CİMNASTİK FEDERASYONU 320.000

DARTS FEDERASYONU 200.000

ENGELLİLER FEDERASYONU 350.000

ESKRİM FEDERASYONU 40.000

FUTBOL TENİSİ FEDERASYONU 230.000

GOLF FEDERASYONU 130.000

GÜRES FEDERASYONU 160,000

HALTER VÜCUT GELİSTİRME F. 350.000

HENTBOL FEDERASYONU 540 000

HERKES İCİN SPOR FED. 100.000

KİCKBOKS FEDERSYONU 150.000

MASA TENİSİ FEDERASYONU 270.000

OKCULUK FEDERSAYONU 150.000

SATRANÇ FEDERASYONU 220.000

SU SPORLARI FEDERASYONU 400.000

TAEKWONDO K A K W 230.000

TENİS FEDERSYONU 400,000

TRİA TLON FEDERASYONU 125.000

ÜNİVERSİTELER FED. 320.000

VOLEYBOL FEDERASYONU 540.000

YELKEN M. K FEDERASYONU 180.000

KEMPO FEDERASYONU 100,000

TOPLAM: 7,705,000



