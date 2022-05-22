Federasyonlara 7.7 Milyonluk katkı..!

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Spor Federasyonlarının 2022 yılı katkı payları Cuma günü yapılan Bakanlar Kurulundan onaylanarak resmi gazetede yayınlandı.
Toplamda 7 milyon 705 bin liralık katkı öngörülen 2022 yılı için en yüksek katkıyı 540.000 lira ile Atletizm, Basketbol, Hentbol ve Voleybol Federasyonları aldı.
Bütçede en az katkı ise 40.000 lira ile Eskrim Federasyonu’na yapıldı.
FEDERASYONLARA KATKI LİSTESİ 2022
ATICILIK FEDERASYONU 180 000
ATLETİZM FEDERSAYONU 540,000
AVCILIK FEDERASYONU 160.000
BADMİNTON FEDERASYONU 160.000
BASKETBOL FEDERASYONU 540.000
BİLLARDO FEDERASYONU 160,000
BİNİCİLİK FEDERASYONU 150,000
BİSİKLET FEDERASYONU 250,000
BOKS FEDERASYONU 60.000
CİMNASTİK FEDERASYONU 320.000
DARTS FEDERASYONU 200.000
ENGELLİLER FEDERASYONU 350.000
ESKRİM FEDERASYONU 40.000
FUTBOL TENİSİ FEDERASYONU 230.000
GOLF FEDERASYONU 130.000
GÜRES FEDERASYONU 160,000
HALTER VÜCUT GELİSTİRME F. 350.000
HENTBOL FEDERASYONU 540 000
HERKES İCİN SPOR FED. 100.000
KİCKBOKS FEDERSYONU 150.000
MASA TENİSİ FEDERASYONU 270.000
OKCULUK FEDERSAYONU 150.000
SATRANÇ FEDERASYONU 220.000
SU SPORLARI FEDERASYONU 400.000
TAEKWONDO K A K W 230.000
TENİS FEDERSYONU 400,000
TRİA TLON FEDERASYONU 125.000
ÜNİVERSİTELER FED. 320.000
VOLEYBOL FEDERASYONU 540.000
YELKEN M. K FEDERASYONU 180.000
KEMPO FEDERASYONU 100,000
TOPLAM: 7,705,000
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