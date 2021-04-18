Federasyon için tekme attılar

Taekwondo Judo Karate AikidoHapkido Kungfu KurashWushu Federasyonu’nun 44 yılı anısına Zor Haraketler Müsabakaları düzenlendi.
Federasyonun 44. yıl anısına önümüzdeki hafta da Kırış ve Hyong/Pumse/kata müsabakaları düzenlenecek. Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini denediler.
Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen,Masterler Öykü Ergin – Ali Uslu, antrenörlerRamadanGökbilen ve Ceyda Uçaner, dört disiplinde, (Hyong-Kırış-Müsabaka-Zorharaketler) milli takım aday kadrosunu belirlemek için sporcularınperformanslarını görüyorlar. Alınan dereceler şöyle:
KADINLAR
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1.Şerife Patlar
3.Kategori: 1.Açelya Ergin
4.Kategori: 1.Zeynep Keskin
5.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu
6.Kategori: 1.Gizem Gürpınar
7.Kategori: 1.Duru Su Yenice
ERKEKLER
1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
2.Kategori: 1.Kerim Karpuz
3.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak
4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin
5.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
6.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen
7.Kategori: 1.Agit Yenice
8.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu
9.Kategori: 1.Özkay Ramiz
10.Kategori: 1.Efe Güleç
11.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş
12.Kategori: 1.Erol Eren Külahçıoğlu
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