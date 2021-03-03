FBİDER, Kalkanlı’da yeşile katkı koyacak

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği ilk sosyal sorumluluk projesini KKTC’ye 4 bin ağaçlık Fenerbahçe Hatıra Ormanı kazandırarak gerçekleştirecek

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTC FBİDER)ilk sosyal sorumluluk projesini KKTC’ye 4 bin ağaçlık Fenerbahçe Hatıra Ormanı kazandırarak gerçekleştirecek.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz yıl Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlamak amacıyla binlerce fidan dikimi yapılacak.

Bu çerçevede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile derneğimiz KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC FBİDER kurucu üyeleri Duygu Komsuoğlu, BurcinAliusta ve Ercan İbrahimoğlukatıldı.

İmzalanan protokol uyarınca Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alana 4 bin adet fidan dikilerek Fenerbahçe Hatıra Ormanı oluşturulacak. Dikim işleminin ve ormanın 10 yıllık bakım maliyeti derneğimiz KKTC FBİDER tarafından karşılanacak.”

İmza töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, ormanı çoğaltmanın, orman ağaçları dikmenin ve korumanın Bakanlığın sorumluluk alanında yer aldığına dikkat çekerek, bu alandaki görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Toplumun her ferdinin ormanı korumaya destek vermesi gerektiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Yangınların ardından, sizin gibi derneklerin sosyal sorumluluk kapsamında ülkeye sahip çıkmaya çalışması, bizi gururlandırmaktadır” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, katkılarından dolayı KKTC FBİDER’e teşekkür etti.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği kurucu üyelerinden Duygu Komsuoğlu ise geçen yıl yanan orman için 4 bin fidan bağışladıklarını söyledi. Komsuoğlu, bunun derneğin ilk sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, bu tarz projelerin devamının geleceğini ifade etti.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından KKTC FBİDER Kurucu Üyeleri tarafından Bakan Çavuşoğlu’na imzalı Fenerbahçe forması hediye edildi.

