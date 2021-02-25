FB TV programına katılacaklar

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe (FB) TV’de yayınlanacak olan "Söz Derneklerde" programına katılacak.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Derneğimizin yer alacağı FB TV'de yayınlanan "Söz Derneklerde" programının ilk yayını 26.02.2021 Cuma Saat:18.00'de olacak.

Programın tekrarı ise Cuma gece 00.00 ve ikinci tekrarı 27.02.2021 Cumartesi Sabah 08:30’da olacak. Güzel bir program olacağı ümidi ile tüm üyelerimizi programımızı izlemeye davet ediyoruz.”

