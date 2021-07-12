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EURO 2020 final maçında sahaya giren taraftar Kıbrıslı Türk çıktı

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EURO 2020 final maçında sahaya giren taraftar Kıbrıslı Türk çıktı
EURO 2020 final maçında sahaya giren gizemli taraftar sosyal medyanın gündemine oturdu. EURO 2020 final maçı İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşti. Heyecan dolu maça damga vuran anlardan biri de sahaya giren taraftardı.

Dün  akşam sahaya giren erkek taraftar güvenlik görevlilerini uzun süre peşinden koşturdu. Her zamanki gibi sosyal medya da bu olaya sessiz kalmadı, espriler havada uçuştu. Bir yandan da bu gizemli kişinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısa sürede de kim olduğu bulundu haliyle. Sahaya giren Adam Harison bir Kıbrıslı Türk.

İngiltere’de yaşayan ve şarkıcı olan Adam Harison bir Kıbrıslı Türk ve profilinde de bunu vurguluyor. Little Mix’in çok izlenen televizyon programı Little Mix: The Search’ün de yarışmacılarından biri olan Adam Harsion, magazin haberlerine de konu olmuştu. Eski grup üyesi ünlü şarkıcı Jesy Nelson’ın Adam Harison’la yarışma sırasında flörtleşmesi konuşulmuştu. Programda finalist olan ve yarışma sonunda erkek müzik grubu üyelerinden biri seçilen genç şarkıcı, yaptığı bu hareketle tanınırlığını artırdı.

Instagram’da 40 bin altında olan takipçi sayısı muhtemelen katlanacaktır. Karşılaşmanın 89. dakikasında stada giren Adam Harison, yaklaşık 1 dakika sahada tur attı.  Sahaya atladıktan sonra İtalya kalesine doğru koşan Harison, güvenlik güçlerini de peşine taktı. İki güvenlik görevlisi yere yıkan Harison yakalanmamayı başardı. Daha sonra koşmayı bırakan ve görevlilere teslim olan Adam Harison’un o anları sosyal medyada gündem oldu.

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