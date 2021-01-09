Eşref Günerman’ın tedavisi sürüyor

Çetin Spor Kulübü Kurucu Başkanı Eşref Günerman, Onkoloji Servisi’nde yatılı olarak tedavi görüyor

Çetin Spor Kulübü Kurucu Başkanı Eşref Günerman, Lefkoşa Dr.BurhanNalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyor.

Bir süredir Onkoloji Servisi’nde yatılı olarak tedavi gören Eşref Günerman, sağlık personelinin hizmetlerinden memnun olduğunu ve kendisine iyi bakıldığını belirtti.Çetin Spor Kulübü’nü kurarak yıllarca futbolcu yetiştiren Eşref Günerman, dostlarına ve sevenlerine selamlarının iletilmesini istedi.

Eşref Günerman, Kıbrıs Türk sporuna verdiği hizmetlerden dolayı 2012 yılında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Ahmed Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü’yle onurlandırılmıştı.

