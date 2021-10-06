Esentepe Salonu çatıya kavuşacak

Fuat Tek, Esentepe Spor Salonu’nun çatısı için ihaleye çıktıklarını böylelikle de Esentepe Spor Salonu için önemli bir adım attıklarını açıkladı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Esentepe Spor Salonu’nun, çatısı için ihaleye çıkıldığını ve ihalenin önümüzdeki hafta tamamlanacağını duyurdu.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, uzun süredir tamamlanamayan Esentepe Spor Salonu’nun çatısı için ihaleye çıkıldığını açıklayarak, kısa bir süre içerisinde ihalenin tamamlanarak çatı yapımına başlanacağını belirtti.

Merkezi İhale Komisyonu’nda gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ihaleye çıkıldığını aktaran Fuat Tek, uzun zamandır tamamlanamayan Esentepe Spor Salonu için önemli bir adım attıklarını ve kısa bir süre sonra ihalenin tamamlanmasıyla birlikte, ihaleyi kazanan şirketin çatı yapımına başlayacağını ifade etti.

Diğer ihaleler de hazır

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini ancak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Esentepe Spor Salonu dışında üç tane daha önemli çalışmalarının hazır olduğunu ve onların da kısa bir süre içerisinde ihalelerinin tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.