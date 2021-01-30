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Esentepe başkanından alkışlanacak davranış

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Esentepe başkanından alkışlanacak davranış
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Esentepe Spor Kulübü başkanı İbrahim Beyazbayram, pandemi ve kapanma süreçlerinden dolayı zor durujmda kalan vatandaşlara yardım amacıyla örnek bir girişim başlattı.
Esentepe Kasap direktörü olan İbrahim Beyazbayram, maddi durumu olmayan vatandaşlara hafta sonu ücretsiz dana eti verecek.
İbrahim Beyazbayram, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gerçekten ihtiyacı olan bu numaralara ulaşsın. Tel:05338506002, 05428508272 ve 0542855 8272”
 
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