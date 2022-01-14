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Esat Hoca anıldı

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Esat Hoca anıldı
Hamitköy Spor Kulübü, kulübün merhum fahri başkanı Esat Erdoğmuş'u (Hoca) ölüm yıl dönümde andı.
Hamitköy Spor Kulübü tarafından Hamitköy Mezarlığındaki Esat Hoca’nın kabri başında düzenlenen anma törenine, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkan vekili Oktay Çocuk, Hamitköy Spor Kulübü Başkanı Evren Mannaş, Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan, teknik direktör Ahmet Sakallı ile Esat Hoca’nın ailesi katıldı.
 
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