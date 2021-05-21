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Esat Erdoğmuş Stadı bakımda

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Esat Erdoğmuş Stadı bakımda
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadı bakıma alındı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra Spor Dairesinin sahaları antrenmanlara hazırlama çalışmaları başladı. HamitköyStad sorumlusu Cengiz Saner ve Spor Dairesi çalışanları Esat Erdoğmuş Stadının zeminine yıllık bakım yaptılar. Dip kesim çalışmasının yapıldığı zemin ilaçlanırken, Cengiz Saner’in özverili bakımı ile antrenmanlara hazır hale gelecek.
Esat Erdoğmuş Stadındaki ilk antrenmanı 1 Haziran’da Hamitköy Futbol Akademisi gerçekleştirecek.
 
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