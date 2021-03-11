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Ertuğruloğlu’na, Mesut imzalı Fenerbahçe forması

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KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, Tahsin Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunurken Ertuğruloğlu’na, Mesut Özil imzalı Fenerbahçe forması hediye edildi

Ertuğruloğlu’na, Mesut imzalı Fenerbahçe forması
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, dernek kurucu üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinden ziyaretle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak, dernek kurucu üyemiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunduk.
Dernek kurucu üyelerimizden Duygu Komsuoglu, BurcinAliusta ve Ercan Ibrahimoğlu tarafından yapılan nezaket ziyaretinde, aynı zamanda dernek kurucu üyemiz olan Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’na, Duygu Komsuoğlu tarafından derneğin girişimleri hakkında bilgiler verildi. Bakan Ertuğruloğlu da Fenerbahçe sevgisinin ülkemizde son derece yaygın olduğunu, kendisinin de çok eski bir Fenebahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olduğunu belirterek, derneğimizin kurucu üyeleri arasında yer almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.
Yeni kurulan derneğimizin ülkemizdeki Fenerbahçe sevdalılarıyla birlikte çok iyi işlere imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi. Ziyaret sonunda Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’na üzerinde Mesut Özil imzalı Fenerbahçe forması takdim edildi.
 
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