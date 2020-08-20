Ersöz yönetimi görev dağılımı yaptı

Taşkınköy Spor Kulübünün geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel kurulunda, üçüncü kez başkanlığa seçilen Ahmet Ersöz, dünkü yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımlarını belirledi.

İki de kadın üyeden oluşan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle oldu;

“Başkan: Ahmet Ersöz, Asbaşkan: Cenan Batunlu, Genel Koordinatör: Derviş Dizliklioğlu, Genel Sekreter: Biriçim Oktay, Mali ve İdari İşler: Mehmet Türkkan, Sportif İşler: Evren Özbir, Lokal ve Demirbaş Sorumlusu: Doğan Sonuç, Sosyal İşler ve Tesis Sorumlusu: Burak Okburan, Dış İlişkiler ve Üye Sorunları Sorumlusu: Tuncay Biran, Basın Yayın Sorumlusu: Murat Takmaz, Reklam&Sponsorluk Sorumlusu: Cemal Özcemoğlu”



