Ersoy’a KKTC MOK'dan destek

Türkiye Hazırlık Olimpiyat Merkezi (TOHM) Bursa’da bulunan rekortmen yüzücü Emre Ersoy’a, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından maddi destekte bulunuldu.

KKTC MOK adına başkan Dursun Koç, yaklaşık 2 yıldır Bursa’da TOHM’da bulunan yüzücü Ersoy’a başarılar diledi ve ilerleyen süreçte de imkanları doğrultusunda yeniden destek vereceğini belirtti.

Koç, geçen hafta ülkede düzenlenen ödül töreninde ödül alanların federasyonlar tarafından belirlenmesini istediklerini hatırlatarak, Ersoy ve Ersoy gibi sporcular olduğunu ve ödül tüzüğü hazırlandıktan sonra bu seviyelerdeki sporculara da katkı yapacaklarını ifade etti.

