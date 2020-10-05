Erhürman: Dünyaya açılım için, Cumhurbaşkanlığı uğraşmalı

Cumhurbaşkan adayı Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugüne kadar alışık olduğumuz Cumhurbaşkanlığı’nı bu memleketin daha fazla kaldıramayacağına dikkati çekerek, yeni bir vizyon getireceklerini söyledi.
CTP lideri Tufan Erhürman, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti, yurttaşlarla sohbetinde sporcularımızın dünyaya açılabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı’nın daha da uğraşması gerektiğini söyledi.
Erhürman, geniş kadrolarla dışa açılma ve sorunların çözümü konusunda çalışacaklarını, Cumhurbaşkanınınsporcuların da gailesini çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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