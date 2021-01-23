Erenköy Akademi sahaya döndü

BTM Birinci Ligin yeni kulübü Yeni Erenköy Spor Kulübünde, KüfiTulga başkanlığındaki yönetim kurulunun uygulamaya geçirdiği Yeni Erenköy Akademi’de antrenmanlar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yoğun yağmurlardan dolayı salonda çalışan Yeni Erenköy Akademi’de havaların düzelmesi ile birlikte antrenör Sercan Gök antrenmanları yeniden sahada yaptırmaya başladı.

Yeni Erenköy Akademi antrenmanına minikler büyük ilgi gösterirlerken, aileler de antrenmanı ilgiyle izlediler.

