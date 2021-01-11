Eren, Tekçam ve Bozatlı, gençlik için toplandı

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in koordinatörlüğünde, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam ve Spor Dairesi sorumlusu Sertaç Bozatlı ile Gençlik Dairesi Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemi süreci de değerlendirilirken, ülkemize gençler adına yapılması planlanan projeler konuşularak, yapılması gereken yatırımlarda değerlendirildi.

Eren, pandemi sürecinin kritik devam ettiğini belirterek yapmayı planladıkları birçok aktivetiyi hazır bekleterek, ertelediklerini belirtip, durumun düzelmesiyle birlikte uygulamaya başlama arzusunda olduklarını vurguladı.

