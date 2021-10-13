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Erdura, Budapeşte’yi sallayacak

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Erdura, Budapeşte’yi sallayacak
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Fitness sporcusu Mustafa Erdura, Macaristan’ın Budapeşte kentinde Mens phsique 1,68 kategorisinde Pro card için yarışacak.
17 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan yarışma için Mustafa Erdura adadan ayrıldı. Yarışmada Ali Dahlameroğlu başkanlığındaki Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun destekleriyle boy gösterecek olan Mustafa Erdura, Ali Dahlameroğlu ve federasyona destekleri için teşekkür etti.
Mustafa Erdura, daha iyi yerlere gelip ülkeyi temsil etmek adına bu desteklerin önemli olduğuna da dikkat çekti.
 
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