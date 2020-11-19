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Erdoğan: Esentepe Salonuna bir şey yapılmaması istifa sebebi

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Cemal Erdoğan, Mehmet Özbilgehan’ın yaptığı açıklamalar karşısında, “Ben Spor Dairesi müdürü olsam 2011 yılında temelleri atılan, 2014 yılında karkası biten Esentepe Kapalı Spor Salonuna bir şey yapamadım diye de istifa ederim.” ifadesini kullandı

Erdoğan: Esentepe Salonuna bir şey yapılmaması istifa sebebi
Esentepe Belediye başkanı olan ve yıllarca Esentepe’de kulüp başkanlığı yapan Cemal Erdoğan, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarına eleştiri getirip, yıllardır tamamlanmayan Esentepe Kapalı Salonunun durumunu sordu.
Cemal Erdoğan’nın sosyal medyadaki açıklamaları şöyle:
“Ben Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan’ın yerinde olsam açıklamalarındakileri anlatırken sıkılırım.
2011 yılında temelleri atılan, 2014 yılında karkası biten Esentepe Kapalı Spor Salonuna bir şey yapamadım diye de istifa ederim.
Derdim Mehmet Özbilgehan ile değildir. Bu makamı tutan kişinin birinci işi yarim kalan projeleri bitirmektir.Yanlarına gittiğimde bana masal anlatmasınlar.Çünkü masal dinleyecek yaşı biraz geçtim.
 
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